Bale volta a marcar para o campeonato... 99 dias depois

Gareth Bale foi decisivo na vitória do Real Madrid pela margem mínima no terreno do Huescae colocou fim a uma seca de golos para o campeonato que já durava há 801 minutos, a pior de sempre desde que chegou ao emblema merengue em agosto de 2013.O último golo do galês para a La Liga tinha sido a 1 de setembro na vitória do Real Madrid por 4-1 sobre o Leganés, ou seja, há 99 dias.Se no campeonato Bale soma apenas quatro golos em 15 jogos, na Liga dos Campeões os números são melhores com três tentos em quatro jogos.