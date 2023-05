Baraja contesta encerramento de bancada do Mestalla por conta de insultos racistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em Valencia persiste a indignação pela interdição da bancada sul do Mestalla por cinco jogos. Depois da nota do clube a considerar a decisão injusta e a pedir respeito pela instituição, foi o técnico Rubén Baraja a abordar o assunto. "Sou totalmente contra o racismo e toda a gente aqui condena o que se passou. O Valencia agiu de forma a pôr os incidentes nas mãos da justiça e não podemos deixar que este clube fique rotulado de algo que não é. A sanção parece-me desproporcional", atirou o treinador espanhol.

Árbitros recorrem à justiça

Na sequência da polémica no Mestalla, a imprensa espanhola revelou que seis árbitros, incluindo Iglesias Villanueva – VAR que enviou imagens incompletas no lance da expulsão de Vinícius –, seriam demitidos. E, ontem, o ‘As’ avançou que estes árbitros vão avançar com uma ação judicial contra a federação, por considerarem não haver justificação para tais demissões.