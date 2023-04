Barça e La Liga cozinham o regresso de Leo Messi

O Barcelona reuniu-se com a La Liga num restaurante em Madrid para calibrar as hipóteses do regresso de Messi, cujo contrato com o PSG expira a 30 de junho. A delegação do clube era composta por Mateu Alemany (diretor de futebol) e Ferrán Olivé (tesoureiro), enquanto a La Liga fez-se representar por Javier Gómez (diretor-geral corporativo) e Óscar Mayo (diretor-geral executivo e braço direito do presidente Javier Tebas). Segundo o ‘Chiringuito de Jugones’, o encontro durou uma hora e quinze minutos. A imprensa espanhola adiantou há alguns dias que, no sentido de cumprir o fairplay financeiro, o Barça terá de reduzir significativamente a massa salarial e só poderá oferecer anualmente 25 M€ brutos a Messi.O ajustamento ao fairplay financeiro e a grave crise económica levou o clube a anunciar o encerramento da Barça TV, que emitia desde 1996 e tinha um custo anual de 14 M€. A televisão deixará de ir para o ar a 30 de junho, lançando para o desemprego 150 profissionais. A política de cortes prosseguirá em outras áreas.