Barça mostrou-se em Olot num dia bem complicado

Nesta fase de pré-temporada há sempre equipas que despertam mais curiosidade junto dos adeptos do desporto-rei. E no arranque de 2022/23, os olhos do mundo do futebol estão postos no Barcelona, emblema que vive em convulsão nos últimos tempos e que tem feito de tudo para voltar aos eixos. Por tudo isto, o duelo de ontem dos pupilos de Xavi frente ao modesto Olot, do 4º escalão do país vizinho, ganhou uma enorme dimensão mediática em Espanha.Contudo, como o treinador dos catalães apenas chamou a jogo duas caras novas - Kessié e Pablo Torre - e a equipa não foi além de um 1-1, o destaque do dia blaugrana acabou por ir para o que... correu mal. Logo a começar pelo acidente de viação que criou muito trânsito nas imediações de Olot, impedindo assim a comitiva de chegar a tempo e horas para o desafio.Com meia hora de atraso o jogo lá arrancou e o que se viu foi ainda pouco. Aubameyang fez o primeiro da tarde aos 27’, com a particularidade da assistência ter sido feita pelo guarda-redes Ter Stegen, que se aplicou com um passe teleguiado rumo ao gabonês. Mas ainda antes do descanso Eloi (45’) fez, de penálti, o empate.Contas feitas, o único motivo de satisfação para os adeptos culés foi mesmo Pablo Torre, médio-ofensivo de 19 anos, contratado ao Racing Santander. O jovem espanhol, que tinha jogado a 3ª divisão na época passada, revelou grande qualidade técnica e mostrou porque é que o Barça definiu uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Destaque final para os óculos de realidade aumentada com os quais todos os jogadores entraram em campo e que servem para ajudar crianças que lutam contra o cancro.