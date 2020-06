Barça nega casos positivos à Covid-19

O fantasma da Covid-19 voltou a pairar sobre o Barcelona, no dia em que o plantel realizou o segundo treino coletivo, quando falta praticamente uma semana para o regresso da liga. A rádio da Catalunha RAC1 revelou que cinco jogadores da equipa principal e dois técnicos tinham acusado positivo nos primeiros testes serológicos realizados pela Liga, mas fonte oficial do clube blaugrana negou esta informação. Em declarações à agência EFE, um porta-voz do Barça declarou que existe “tranquilidade absoluta” no grupo.

“O primeiro PCR [teste de deteção do vírus nas vias respiratórias] foi negativo em todos os casos. A informação que saiu diz que alguns jogadores demonstraram nos testes de sangue, inicialmente ordenados pela Liga, que poderiam estar assintomáticos, mas em nenhum caso acusaram positivo para Covid-19, ninguém deu positivo”, insistiu a fonte blaugrana, acrescentando que, por esta razão, não existe matéria que justifique uma posição oficial do clube.

Os cinco jogadores e dois treinadores, cujas identidades não foram reveladas, fazem parte dos 160 casos revelados em março pela Cadena Cope, nos quais foi detetada a presença de anticorpos, sem que, na altura, o vírus estivesse ativo. Um resultado, combinado com outras provas, que não impedia os atletas de treinarem normalmente. Daí que, no regresso ao trabalho do Barcelona, o grupo, do qual faz parte Nélson Semedo, não registasse qualquer baixa.

O Barça defende que, em momento algum, escondeu qualquer informação e ‘passa a bola’ à Liga, adiantando que cabia ao organismo liderado por Javier Tebas a responsabilidade de prestar eventuais esclarecimentos sobre o assunto, uma vez que foi esta entidade a proceder aos primeiros testes e a ter acesso aos resultados. Ainda assim, a RAC1 refere que o clube está a monitorizar os jogadores em causa.