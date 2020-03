Barcelona aconselha jogadores a 'desligarem-se' das notícias

Tal como em Portugal, em Espanha a atualidade noticiosa é preenchida praticamente na totalidade pela evolução do coronavírus no país, algo que levou o Barcelona a aconselhar os seus jogadores de formação a desligarem-se o máximo possível do acesso aos meios de comunicação social neste período. Essa é uma das recomendações que foi apresentada pelo Servicio Integral al Deportista (SID), o organismo que aconselha os 670 desportistas de La Masia, que elaborou um documento baseado em quatro fatores para ajudar os jovens jogadores a passar esta fase complicada.





Dividido por quatro capítulos - colaboração familiar, teletrabalho, rotinas diárias e controlo tecnológico -, o documento explica de forma detalhada a importância de todos estes pontos neste momento de incerteza, sendo que o último visa precisamente controlar e limitar ao máximo o acesso às notícias. "Há que limitar o acesso aos jornais a uma vez por dias e, desta forma, evitar as sensações de ansiedade e insegurança", pode ler-se na nota emitida.Lembre-se que Espanha é um dos países mais afetados pelo surto do coronavírus , com um total de 6.528 mortos e 78.797 casos registados.