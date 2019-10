Barcelona ainda deve 94 milhões de euros ao Liverpool pela compra de Coutinho

O relatório e contas do Barcelona relativo ao exercício de 2018/19 revela que os blaugrana têm dívidas a outros clubes que ascendem aos 260 milhões de euros, 79 milhões dos quais terão de ser saldados a curto prazo e 181 a longo prazo. E o Liverpool, segundo conta o jornal 'As', é o principal credor do clube catalão.Com efeito, o Barcelona deve pouco mais 94 milhões de euros aos reds, por causa da transferência de Philippe Coutinho, internacional brasileiro que entretanto foi emprestado pelo 'Barça' ao Bayern Munique.Mas na lista de credores do Barcelona constam outros clubes, a quem ainda não foram pagos na totalidade os passes de jogadores comprados. São os casos do Bayern Munique (quase 11 milhões de euros por Vidal), Girondins (pouco mais de 30 milhões por Malcom), Grémio (quase 28 milhões por Arthur), Atlético Mineiro (mais de 12 milhões por Emerson), Valladollid (250 mil euros por Arnaiz) ou Valencia (31,4 milhões por Neto).O Barcelona tem, no entanto, a receber 75,3 milhões de outros clubes. O Everton ainda deve quase 26 milhões pelas transferências de Mina, Digner e André Gomes. O Borussia Dortmund tem a pagar 11 milhões por Alcácer e o Valencia quase 14 por Cillessen.