Barcelona ainda não chegou a acordo com Sétien e Koeman pode falhar estreia na Liga

Ronald Koeman é há várias semanas treinador do Barcelona, orientou toda a pré-temporada e já comandou a equipa em dois encontros de preparação, mas a verdade é que quando a bola começar a rolar a sério... o holandês não se poderá sentar no banco dos culé. Pelo menos por agora. Não por falta de habilitações para tal, mas sim porque o Barcelona segue sem conseguir chegar a acordo com o seu antecessor Quique Setién, algo que faz com que a Federação (RFEF) não o reconheça como técnico do clube.





Segundo o programa de rádio 'El Partidazo de COPE', a RFEF ainda espera o envio da documentação da rescisão do vínculo do antigo treinador, algo que terá de ser feito nos próximos dez dias, pelo menos para permitir que o holandês se sente no banco catalão na estreia na Liga espanhola, mas para 26 de setembro, diante do Villarreal. Caso tal não suceda, o Barça estará em campo sem ter o seu treinador principal no banco, algo que na prática será apenas mais um episódio de um verão quente no clube...