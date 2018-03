Continuar a ler "Colocámos uma cláusula que pensamos ser suficiente para que Messi termine a carreira em Barcelona, ??mas depois do que o que aconteceu no ano passado não sei o que dizer. Pensávamos que a cláusula de Neymar também era suficiente e, no verão passado, vimos que não era assim", admitiu, recentemente à 'Sky Sports', Pancho Schröder, responsável financeiros do Barcelona.





"Colocámos uma cláusula que pensamos ser suficiente para que Messi termine a carreira em Barcelona, ??mas depois do que o que aconteceu no ano passado não sei o que dizer. Pensávamos que a cláusula de Neymar também era suficiente e, no verão passado, vimos que não era assim", admitiu, recentemente à 'Sky Sports', Pancho Schröder, responsável financeiros do Barcelona. O PSG, que no ano passado pagou a cláusula de 222 milhões de euros para Neymar se transferir de Barcelona para Paris, é um dos clubes com poderio financeiro para 'desviar' o internacional argentino, mas não é o único. Há também três clubes em Inglaterra que poderão levar Messi: Chelsea, Manchester City e Manchester United.

Messi assinou um novo contrato com o Barcelona em novembro do ano passado, tendo o clube catalão fixado a cláusula de rescisão em 700 milhões de euros . No entanto, segundo o 'As', atualmente os responsáveis do Barcelona receiam que este valor não seja suficiente para manter o craque argentino.