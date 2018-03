Continuar a ler

"Anthony Borges recebeu esta semana uma camisola autografada pelos jogadores do plantel principal. É um gesto que ele merece. O miúdo de 15 anos originário da Venezuela é um verdadeiro herói. Graças à sua valentia, o número de mortos, por muito mau que já fosse, não foi ainda maior. Um dos maiores sonhos do Anthony sempre foi viajar para Barcelona e conhecer o plantel principal. Conforme o clube já informou o pai, Royer, ficaríamos mais do que contentes em ajudar nesse sonho", afirmou o clube catalão em comunicado esta quinta-feira, no qual vangloriou as ações do venezuelano que ajudou 20 colegas a sobreviverem ao tiroteio, tendo sido alvejado durante o processo.O líder do campeonato espanhol também publicou um vídeo no seu site mostrando os jogadores, incluindo Leo Messi, a assinar a camisola. "Royer Borges abriu um site de crowdfunding para angariar dinheiro para as despesas médicas do seu filho e as respostas têm sido maravilhosas. Já recebeu meio milhão de dólares e o Barça está a ajudar oferecendo os seus próprios meios de comunicação de forma a espalhar a mensagem", conclui o Barcelona no comunicado.