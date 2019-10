Barcelona corre pouco? Valverde desconfia das estatísticas, mas lembra ensinamentos de Cruyff

Tal como em todas as jornadas, a UEFA divulgou um documento com vários dados estatísticos de mais uma jornada de Liga dos Campeões, com números que vão desde os remates, aos passes concretizados e falhados e também ao número de quilómetros percorridos por cada uma das 32 equipas em prova. Ora, e se no capítulo do passe e da posse o Barcelona estão entre os melhores, o mesmo não se pode dizer no que aos quilómetros diz respeito, onde os catalães foram mesmo os últimos, com apenas 100 km percorridos (menos 12 do que o Benfica, por exemplo).Os números deixaram Ernesto Valverde desconfiado, mas mesmo no meio dessa dúvida o técnico dos catalães assumiu que há "outros dados físicos que são mais importantes". "Fala-se muito disso e a primeira coisa que há a perceber é se esses dados são certos, algo que me parece que não é o caso. Normalmente somos a equipa mais posse de bola tem e isso condiciona o esforço e os metros percorridos", analisou o técnico do Barcelona.E mesmo duvidando dos números, Valverde aproveitou para lembrar a filosofia de Johan Cruyff. "Já tive um treinador que nos dizia que tínhamos de correr menos do que o adversário. Às vezes há que correr menos e gerir melhor", disse o técnico, numa clara alusão ao malogrado antigo técnico "que tem uma estátua em Camp Nou e um estádio com o seu nome" ali ao lado.Bayer Leverkusen, 121,1Leipizig, 117,5Atlético Madrid, 117,2Slavia Praga, 115,2Bayern Munique, 114,3Lille, 114,2Inter, 113Zenit, 112,7Benfica, 112,6Atalanta, 112,6Tottenham, 112,4Estrela Vermelha, 112,4Salzburgo, 112,2Olympiacos, 111,9Liverpool, 110,8Lyon, 110,6Ajax, 110,2Juventus, 110Manchester City, 110,6Genk, 109,1Valencia, 108,7Borussia Dortmund, 108,3Galatasaray, 107,7Real Madrid, 107,4Lokomotiv Moscovo, 107,3Dinamo Zagreb, 106Shakthar Donetsk, 105,9Chelsea, 105,4Paris SG, 104,5Nápoles, 103,5Club Brugge, 102,6Barcelona, 100,4