Barcelona divulga foto de João Félix com Riqui Puig: «O futuro do futebol»

O Barcelona publicou esta quinta-feira uma fotografia do internacional português João Félix e do espanhol Riqui Puig, em Camp Nou, após a partida de terça-feira entre o clube catalão e o Atlético Madrid, que terminou com um empate (2-2).





The future of football Fair play

"O futuro do futebol", pode ler-se na legenda que o Barcelona juntou à imagem, sublinhando o fair play existente.A imagem ilustra os jovens jogadores após a troca de camisolas e já soma milhares de reações.