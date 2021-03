Barcelona e Real Madrid em "guerra" por prodígio espanhol de 17 anos

Fabio Blanco é visto como uma das maiores promessas do futebol espanhol e estará no centro de uma "guerra" entre Real Madrid e Barcelona.





O extremo direito de 17 anos pertence ao Valencia mas termina contrato com o emblema che no final de junho. Por isso, de acordo com o jornal ‘As’, merengues e catalães estão apostados em garantir o jogador, que soma internacionalizações pelas seleções Sub-15 e Sub-16 de Espanha.No Mestalla o jovem é apelidado de "o novo Ferrán Torres" - pelas semelhanças físicas e técnicas do jogador que, no verão passado, deixou o Valencia e rumou ao Manchester City - e os responsáveis do emblema che têm tentado renovar-lhe o contrato, mas admitem que seja quase impossível segurar a ‘pérola’ devido ao assédio dos dois ‘tubarões’ espanhóis.Segundo a publicação, Fabio Blanco também terá sido abordado por Manchester City, Manchester United, Chelsea, Milan e Juventus,mas o futuro do jovem craque deverá continuar a passar pelo futebol espanhol e, no caso do Barcelona, os responsáveis blaugrana pretendem integrá-lo nos trabalhos de pré-época às ordens de Ronald Koeman.