Nélson Semedo em sarilhos: foi a festa de aniversário e quebrou protocolo

Nélson Semedo terá estado numa festa de aniversário com 20 pessoas na última segunda-feira, em Barcelona, segundo informou o programa de televisão 'Deportes Cuatro'.





O defesa internacional português do Barcelona terá assim violado as regras daquela região espanhola, que por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus não permite nesta fase de desconfinamento reuniões com mais de 15 pessoas.Segundo a mesma fonte, Nélson Semedo terá estado no aniversário de um amigo no restaurante Casteldefels. Foram os restantes convivas que partilharam imagens das festividades, que entretanto foram apagadas das redes sociais.Recorde-se que a Liga espanhola - cuja principal competição regressa já amanhã - recomenda, por outro lado, que os futebolistas não mantenham por estes dias contactos com pessoas que não vivam no seu domicílio.