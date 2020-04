Barcelona, Espanyol e Alavés autorizados a avançar para o 'lay-off'

O Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança Social de Espanha autorizou este domingo Barcelona, Espanyol e Alavés a avançarem para o processos de 'lay-off' - conhecido no país vizinho como ERTE (Expediente Temporário de Regularização de Emprego -, dos respetivos plantéis principais de futebol face à pandemia do coronavírus, que provocou a suspensão das competições.





A notícia está a ser avançada pela imprensa espanhola e dá conta de que outros clubes como o Atlético de Madrid, onde atua o português João Félix, deverão também ver aprovados os seus pedidos nos próximos dias.Este domingo o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, já havia lembrado os jogadores de que o ERTE é um "mecanismo legal" e foi de resto a própria Liga a encorajar os clubes das 1ª e 2ª divisões a avançarem com os pedidos.

O 'AS' escreve que o 'lay-off' de Barcelona, ??Alavés e Espanyol será retroativo e contabilizado desde o início do estado de emergência em Espanha. Recorde-se que o Barcelona foi o primeiro a avançar para o processo de ERTE, a 26 de março, sendo que quatro dias depois os jogadores catalães aceitaram reduzir os salários em 70%.