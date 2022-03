Barcelona está interessado em contratar o ex-Sporting Raphinha

Raphinha tem vários interessados e o mais recente é o Barcelona, segundo avança o jornalista Fabrizio Romano. O extremo ex-Sporting vai mostrando valências no Leeds United o que originou com que os catalães já tivessem conversado com o agente do jogador, o ex-internacional português Deco.As conversas não aconteceram com o clube da Premier League e uma futura transferência está dependente da permanência do emblema no primeiro escalão do futebol inglês.Além do Barça, também o Liverpool deseja o brasileiro, de 25 anos, enquanto que o interesse do Chelsea esfriou, para já.Raphinha jogou entre 2015 e 2019 em Portugal. Primeiro ao serviço do V. Guimarães e depois de leão ao peito.