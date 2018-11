Barcelona iguala registo negativo com 44 anos

Os números do Barcelona no que toca a golos consentidos para o campeonato não são nada animadores. Ao cabo de 12 jornadas na La Liga, os catalães sofreram 18 golos, algo inédito na história recente dos culés. Puxando pelo livro de registos dos catalães neste parâmetro, é preciso recuar até à época 1974/1975 para encontrar uma marca igual. Em comparação com o período homólogo de 2017/18, o Barcelona tem mais 12 golos sofridos.Na época 2012/2013, com o malogrado Tito Vilanova ao leme do Barcelona, os catalães sofreram 15 golos, números iguais aos do holandês Louis Van Gaal em 2002/2003. Ernesto Valverde, que até segue na liderança do campeonato, iguala assim um registo negativo.Apesar das fragilidades defensivas, o Barcelona apresenta um caudal ofensivo notório, com 34 golos marcados - média de quase três por jogo -, como lembrou Piqué após a derrota frente ao Betis: "Há anos que não encaixávamos tantos golos, mas também fazemos muitos, uma coisa está ligada à outra", disse o central, que justifica, em parte - os rivais apresentam um menor fulgor -, a liderança do Barcelona.