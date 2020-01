Barcelona impõe cláusulas 'anti-Piqué' aos novos jogadores

O Barcelona quer limitar as ações extra desportivas dos seus jogadores e segundo o jornal espanhol 'ABC' está a invluir nos novos contratos uma cláusula 'anti-Piqué', como descreve a publicação. Mas atenção esta exigência não é contra o defesa catalão, mas sim contra os negócios fora dos relvados.





Assim, o clube inclui a exigência de dedicação exclusiva e a proibição de usar as redes sociais nos treinos, concentrações e jogos.O diário espanhol, refere que desde a última temporada, qualquer jogador que assine pelo Barcelona deve submeter-se à cláusula de dedicação exclusiva, impedindo qualquer outra atividade profissional, a menos que obtenha a autorização expressa do Barcelona.O clube catalão pretende evitar a vida "multifacetada" de Piqué , com inúmeras empresas ligadas a serviços de catering, comunicação, hotelaria, moda, videojogos e bebidas isotônicas. O futebolista foi também um dos mentores da nova Taça Davis