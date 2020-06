Barcelona mantém Dembélé com rédea curta

Ousmane Dembélé, avançado francês do Barcelona, terá pedido ao clube para recuperar da lesão muscular na coxa direita em Doha, no Qatar, segundo a rádio 'RAC 1'. No entanto, os catalães negaram essa oportunidade ao jogador, de 23 anos, pois pretendem seguir a evolução da sua recuperação bem de perto. Recorde-se que este pedido do avançado é normal, pois já se deslocou para o Médio Oriente para tratar de outras maleitas e também o compatriota Samuel Umtiti o fez e até foi ele que aconselhou o jovem a fazê-lo.





Mas, o histórico de comportamento errático de Dembélé e os milhões investidos na sua contratação, cerca de 100 milhões de euros, fazem com que os responsáveis blaugrana estejam com um pé atrás e, desta vez, recusaram que o jogador se ausentasse de Barcelona. O avançado gaulês tem pela frente seis meses de recuperação e a equipa médica do Barcelona não quer facilitar, visto o extenso histórico de lesões do jovem, e querem controlar tudo ao pormenor, sempre na Cidade Desportiva Joan Gamper, o centro de treinos do Barça.