Barcelona não quer dar Semedo para ter Griezmann

Parecia estar tudo acertado entre Antoine Griezmann e o Barcelona, mas ainda há muitas arestas por limar. O Atlético Madrid mostrou interesse em Nélson Semedo e quer incluir o ex-lateral-direito do Benfica no negócio. No entanto, o Barcelona, que assim até poderia baixar o valor do passe do gaulês, não está disposto a colocá-lo como moeda de troca.

Segundo os ecos que vêm de Espanha, a direção catalã ainda está renitente em avançar para a contratação do francês e Lionel Messi tem muitas culpas no cartório. Ao que tudo indica, o craque argentino terá mesmo vetado a contratação de Griezmann. Se o negócio cair, abre-se uma porta para Neymar, que continua a ser desejado em Camp Nou. Mas é preciso vender. O West Ham, por exemplo, até já apresentou uma nova proposta de 22,5 milhões pelo português André Gomes.