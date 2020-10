Plantel do Barcelona não vai comparecer em reunião para negociar baixa de salários

O jornal espanhol 'As'' escreve esta segunda-feira que nem todos os jogadores do Barcelona estão dispostos a baixar o salário, conforme o clube deseja para fazer frente aos problemas financeiros decorrentes da pandemia. Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Dest e Pjanic nem responderam à informação que foi enviada ao plantel e a Cadena SER adianta que os futebolistas não pretendem comparecer, na próxima quarta-feira, na primeira reunião com a direção para iniciar as negociações.





O plantel descartou a possibilidade de ter um representante naquela reunião, já que considera que o seu contexto é completamente diferente dos restantes empregados do clube. Mas o Barcelona discorda pois o peso dos vencimentos dos restantes funcionários nas contas é de apenas 6 por cento, ao passo que os salários da equipa principal representam um encargo na ordem dos 70 por cento.Além disso, acrescenta a imprensa do país vizinho, muitos jogadores consideram que Josep Maria Bartomeu não é o homem certo para negociar este tipo de acordo, uma vez que dentro de 15 dias será convocado um referendo que pode levar à demissão de toda a direção.