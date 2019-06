Barcelona negoceia Raphael Guerreiro

O jornal catalão 'Sport' escreve este sábado que o Barcelona já encetou contactos com o Borussia Dortmund no sentido de contratar Raphael Guerreiro. Os catalães pretendem um lateral esquerdo capaz de lutar pela titularidade com Jordi Alba e, nesse sentido, consideram o internacional português uma boa solução.Guerreiro, acrescenta o mesmo jornal, tem apenas mais um ano de contrato e não quer renovar com os alemães, pelo que na Catalunha é visto como uma boa oportunidade de negócio. O problema é que há mais clubes interessados no jogador.O Barcelona já tinha tentado contratar Guerreiro em 2016 mas o jogador acabou por optar pelo Borussia Dortmund porque ali teria mais minutos de utilização. E foi o que aconteceu, já que destacou-se na equipa alemã jogando tanto a lateral esquerdo como em posições mais ofensivas.Escreve ainda o 'Sport' que o Barcelona e o jogador estão em negociações há algumas semanas. O Borussia Dortmund pede 25 milhões pelo passe do português, mas os catalães entendem que o valor está inflacionado, uma vez que Guerreiro tem apenas mais um ano de contrato.