Nélson Semedo cada vez mais perto do Manchester City e João Cancelo deve entrar no negócio

A possibilidade de Nélson Semedo deixar o Barcelona para rumar ao Manchester City - com João Cancelo a ser incluído no negócio como moeda de troca -, já tinha sido avançada pela imprensa inglesa e esta quarta-feira o 'Sport' garante que os dois emblemas estão muito próximos de chegar a entendimento.

A publicação catalã diz que as conversações entre as partes evoluíram nos últimos dias, com o empresário Jorge Mendes envolvido nas negociações, e que "provavelmente haverá acordo nas próximas semanas".



O Barcelona pede 45 milhões de euros pelo lateral português de 26 anos que termina contrato em 2022, mas os catalães estão abertos a negociá-lo por um valor mais baixo caso o clube treinado por Pep Guardiola incluia jogadores no negócio.



O 'Sport' garante que os citizens estão dispostos a abrir mão do também lateral português João Cancelo e tentam nesta altura convencê-lo a rumar ao Camp Nou na próxima janela de transferências.