Barcelona pensa em Diogo Dalot

Diogo Dalot pode mesmo estar de saída do Manchester United e surgem pretendentes pelo lateral-direito português. A ESPN explica que o Barcelona está a equacionar avançar pelo internacional sub-21, que fez apenas 11 jogos - e marcou um golo - pelos red devils esta temporada.





Segundo a mesma fonte, os culés seguem o atleta formado no FC Porto, até porque preparam a venda de Nélson Semedo, que tem sido colocado na rota de Manchester City e Nápoles. Assim, o emblema blaugrana considera Dalot uma possível solução, até porque o lateral tem tido vida difícil com Ole Gunnar Solskjaer, que está a apostar em Aaron Wan-Bissaka e Timothy Fosu-Mensah para a posição.Recentemente, a imprensa inglesa colocou Dalot na lista de dispensas do técnico norueguês, pelo que o preço do português pode baixar, algo visto com bons olhos pelos responsáveis do Barcelona.