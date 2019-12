Barcelona pensa em Henry para suceder a Valverde

Apesar de ter sido campeão nos últimos dois anos e esta época comandar a Liga espanhola, Ernesto Valverde continua a não ser um nome consensual no Barcelona e a imprensa catalã adianta esta segunda-feira que o clube estará já a preparar-se para o futuro sem o seu atual técnico. De acordo com o 'Sport', os culé têm uma longa lista de técnicos debaixo de olho, desde Ronald Koeman, Jordi Cruyff, Marcelo Gallardo, Ten Hag e Robert Moreno, mas o nome que reunirá maior consenso é mesmo o de Thierry Henry, atual treinador dos Montreal Impact, da Major League Soccer.





Segundo o 'Sport', pese embora não ter até ao momento uma carreira enquanto técnico de categoria mundial (foi despedido do Monaco ao fim de 19 jogos e lidera um modesto conjunto da MLS), Henry tem do seu lado a boa relação com o diretor desportivo Éric Abidal e o facto de ser um nome respeitado por jogadores como Messi, Busquets e Piqué, futebolistas com os quais chegou a partilhar balneário na sua passagem pelo clube. Por outro lado, os catalães já mostraram que não são equipa de contratar técnicos de grande tarimba, como foram os exemplos com Pep Guardiola ou Luis Enrique.