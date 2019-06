Barcelona pergunta ao Manchester United por Lindelöf

Victor Lindelöf está na mira do Barcelona, segundo avança esta quarta-feira o diário 'Mundo Deportivo'. O central do Manchester United interessa aos catalães, que já fizeram mesmo sondagens junto do clube inglês.





Segundo aquele jornal, o emblema de Camp Nou fez uma primeira aproximação aos red devils há cerca de um mês, mas a resposta foi negativa. Desde então têm existido novas investidas do Barcelona, mas o Manchester United tem-se mostrado indisponível para negociar o passe do jogador.Lindelöf, de 24 anos, chegou ao Manchester United em 2017, vindo do Benfica, e custou aos ingleses 35 milhões de euros. Nesta temporada fez 40 jogos e marcou um golo pelos red devils.