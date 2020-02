Barcelona prepara ataque a guarda-redes da 7ª divisão inglesa

O Barcelona está muito atento à evolução do guarda-redes Carl Rushworth, jovem guarda-redes inglês que atua no Worthing FC... da sétima divisão do futebol inglês. O guardião, de 18 anos, está emprestado pelo Brighton e os blaugrana têm enviado olheiros para acompanhar as prestações do internacional sub-19 britânico, de acordo com o tabloide 'Mirror'.





A formação da cidade Condal pode preparar uma oferta de cerca de 5 milhões de euros para convenceer Rushworth a mudar-se para a Catalunha. Um negócio surpreendente para o Brighton, que garantiu o concurso do jovem em janeiro, vindo do Halifax Town.