Barcelona quer público em Camp Nou já para jogo com Atlético Madrid

O Barcelona ainda tem oito jornadas para disputar até ao fim do campeonato espanhol e está decidido em voltar a contar com o apoio do seu público o quanto antes. Segundo avança o 'Mundo Deportivo' deste domingo, o clube catalão espera já contar com adeptos em Camp Nou para o jogo com o Atlético Madrid, de João Félix, agendado para o último dia deste mês.





Refere a publicação que o Barcelona quer aproveitar o fim do Estado de Emergência, anunciado ontem pelo presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, para retomar o quanto antes com a 'nova normalidade'. Na Catalunha, de acordo com as diretrizes, a nova realidade obriga a uma distância de 1,5 metros entre as pessoas ou que seja mantida uma área de 2,5 metros quadrados por pessoa, uso obrigatório de máscara, assim como recomendação de comportamento social adequado.O Barcelona conta com o apoio do presidente da La Liga, Javier Tebas, que em várias ocasiões já se mostrou favorável à decisão de abrir os estádios ao público, com restrições de capacidade. Assim, avança a publicação, o clube catalão tudo irá fazer para se preparar da melhor forma a conseguir contar com o apoio dos adeptos nas bancadas já no final deste mês. "Se já se pode ir a bares, restaurantes e discotescas também se pode ir ao futebol", será um dos argumentos utilizados.O Barcelona empatou na sexta-feira na deslocação a Sevilha e pode este domingo o Real Madrid pode ultrapassá-lo na classificação e chegar à liderança da liga espanhola.