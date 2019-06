Barcelona quer Raphaël Guerreiro

Depois de apontado ao Paris SG, Raphaël Guerreiro surge agora associado ao Barcelona. O jornal ‘Sport’ avança com o interesse blaugrana no internacional português, de modo a garantir uma alternativa a Jordi Alba. O lateral-esquerdo de 25 anos tem apenas mais um ano de contrato com o Borussia Dortmund e, recentemente, recusou uma proposta de renovação. O Barça, recorde-se, já tinha tentado a sua contratação no verão de 2016.