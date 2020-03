Barcelona recebe proposta do Inter por Nélson Semedo

O Inter Milão terá mostrado oficialmente junto do Barcelona interesse em contratar Nélson Semedo. A notícia é avançada pelo ‘Mundo Deportivo’ que explica que, depois de no verão ter sido considerado intransferível pelo clube catalão, a situação é agora diferente e o Barça está recetivo a ouvir propostas.





Nélson Semedo, que soma 29 jogos esta temporada, foi pretendido pelo Paris Saint-Germain na época passada. Tem contrato com o emblema blaugrana até 2022, depois de ter sido contratado ao Benfica no verão de 2017 por 30 milhões de euros. O negócio incluía ainda variáveis: na época passada, quando marcou o golo ao Girona, no triunfo por 2-1, o lateral rendeu mais 5 milhões de euros aos cofres da Luz. Desde então, já somou mais 43 jogos (pelo menos 45 minutos) e, caso some mais sete encontros, o Barça terá de pagar ao Benfica mais cinco milhões.Nesta ótica e tendo em conta o panorama mundial, o clube espanhol pode querer poupar esse valor, até porque até ao final da época faltam apenas disputar 11 jogos na La Liga e entre um e seis na Liga dos Campeões.