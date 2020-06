Barcelona respira de alívio: teste de Nélson Semedo à Covid-19 deu negativo

Envolvido numa enorme polémica no país vizinho devido à presença numa festa de aniversário em tempo de pandemia, Nélson Semedo poderá esta sexta-feira juntar-se aos restantes colegas do Barcelona no treino do dia, isto depois de o teste efetaudo à Covid-19 ter dado resultado negativo. Segundo a RAC1, o resultado das análises foi conhecido esta quinta-feira, devendo o lateral ex-Benfica ser presença tanto no apronto como no encontro de sábado com o Maiorca.





Ainda assim, e apesar de poder marcar presença na convocatória para o regresso da Liga espanhola, Semedo não se deve livrar de uma multa por parte da direção do Barcelona. Tudo porque a sua presença na tal festa de aniversário violou as recomendações para a retoma do campeonato, sendo que o lateral português nem chegou a avisar os dirigentes da sua presença nesse evento. Um facto que ganha ainda maior gravidade tendo em conta que horas depois estava a treinar com os restantes colegas, algo que colocou em alerta todo o plantel, já que havia alto risco de contágio.Esta quinta-feira, refira-se, Semedo foi ausência no treino do Barcelona precisamente devido às dúvidas quanto à sua situação clínica e também acabou por ser alvo de uma reprimenda por parte de Javier Tebas