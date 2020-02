Barcelona tem Guedes como alternativa a Dembélé

Devido à grave lesão de Ousmane Dembélé, que estará fora dos relvados por seis meses, o Barcelona pode voltar a contratar um jogador - que atue em Espanha - nos próximos 15 dias, mesmo com o mercado encerrado. Este ‘modus operandi’ está previsto nos regulamentos e a liga espanhola já deu permissão aos catalães para suprirem a ausência do francês. Perante diversas possibilidades, a direção do Barça equacionou Gonçalo Guedes, que tem contrato com o Valencia até junho de 2024 e uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros. Valor proibitivo nesta altura para o Barça, que acabou por virar a mira para o dinamarquês Martin Braithwaite, que atua no Leganés.

Preparado

Guedes voltou recentemente à competição, após paragem de quase quatro meses, por uma lesão no tornozelo direito. O internacional português confirma que tem evoluído a bom ritmo. "Se o treinador quiser que eu jogue 60, 90 ou 30 minutos... estou preparado", disse. O Valencia defronta amanhã a Atalanta, para a 1ª mão dos ‘oitavos’ da Champions.