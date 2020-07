Barcelona vai pedir indemnização à Nike por problemas nas camisolas

Nike e Barcelona estão ligados há mais de 20 anos e têm um contrato válido por mais 8, mas quando o assunto é negócios - e dinheiro que não entra nos cofres - nem mesmo as mais fortes relações escapam.





A maior prova disso foi a decisão dos catalães em avançar para um pedido de indemnização à marca norte-americana na sequência dos problemas detetados na camisola para a nova temporada , que obrigou a atrasar a comercialização do equipamento nos espaços do clube e noutras lojas. Segundo o 'Sport', o Barcelona alega que terá fortes prejuízos por este atraso e tenciona ser compensado por isso mesmo.Por outro, e ainda de acordo com o mesmo jornal, os catalães até desconfiam que a Nike continua a vender a camisola pelos seus canais próprios, pese embora o pedido para que a mesma fosse retirada de circulação em face dos problemas detetados.