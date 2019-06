Barcelona vende Denis Suárez ao Celta de Vigo

O médio Denis Suárez vai trocar o Barcelona pelo Celta de Vigo, numa transferência que custará aos galegos 12,9 milhões de euros fixos e mais 3,1 variáveis, anunciaram este domingo os dois clubes da Liga espanhola.O internacional espanhol regressa, oito anos depois, ao clube de Vigo, do qual saiu das camadas de formação para rumar aos ingleses do Manchester City, que o transfeririam para o clube catalão no verão de 2013.Suárez, agora com 25 anos, jogou no Barcelona B em 2013/14 e, depois, foi emprestado ao Sevilha (2014/15 e 2015/16) e ao Villarreal (2015/16).De 2016/17 a 2018/19, jogou na equipa principal do Barça, mas nunca se conseguiu impor como titular e, em janeiro, foi emprestado aos ingleses do Arsenal, cumprindo apenas quatro jogos pelos gunners na última edição da Premier League.Pelo Barcelona, Denis Suárez disputou 71 jogos e conquistou cinco títulos, nomeadamente uma Liga espanhola, duas edições da Taça do Rei e outras tantas da Supertaça.O Celta de Vigo, pelo qual assinará por quatro anos, já divulgou que o jogador será apresentado nos próximos dias e vai ficar com a camisola número 6.