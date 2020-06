Barcelona vende Marc Cucurella ao Getafe por 10 milhões de euros

O Getafe exerceu a opção de compra sobre o lateral Marc Cucurella, que estava emprestado pelo Barcelona, e vai pagar 10 milhões de euros pela transferência, anunciou esta terça-feira o clube catalão.

Em comunicado, o Barcelona confirmou o negócio, revelando ainda que fica com direito a 10% de uma futura transferência do lateral esquerdo, de 21 anos, que terminava contrato com os bicampeões espanhóis em 2021.

Cucurella, que há poucos meses foi associado ao FC Porto, chegou ao Getafe esta temporada, por empréstimo dos 'blaugrana', depois de na época transata ter estado cedido ao Eibar.

O internacional sub-21 espanhol, formado no Barcelona e no Espanyol, soma 39 partidas e um golo pelo Getafe na presente temporada.