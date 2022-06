Barcelona volta a manifestar interesse em Luís Maximiano e nova cláusula ajuda

Depois de em outubro ter sido noticiado o interesse do Barcelona em Luís Maximiano, o clube catalão volta a virar as atenções para o guarda-redes português. E com um dado novo que pode ajudar os blaugrana numa eventual contratação: é que com a descida do Granada à segunda divisão a cláusula de recisão de Max caiu para metade, de 25 para 12,5 milhões de euros.Recorde-se que Luís Maximiano assinou pelo Granada em agosto do ano passado, por 4,5 milhões de euros. Além disso, o Sporting ficou ainda com 10% de uma futura venda do passe do jogador, podendo agora lucrar caso este negócio vá para a frente.