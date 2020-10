Bartomeu não se demite e deseja títulos com Messi

Josep Maria Bartomeu decidiu manter-se como presidente do Barcelona após a reunião da junta diretiva do clube catalão. O dirigente tem sido alvo de críticas, mas não vê razões para sair. “Seria um péssimo momento. Não deve ser uma gestora a assumir o controlo do clube porque não tomaria decisões todos os dias como nós fazemos”, exprimiu. A continuidade de Bartomeu, no entanto, mantém-se em risco. O presidente vai enfrentar um voto de censura a 1 e 2 de novembro, caso as autoridades da Catalunha assim o permitam, tendo em conta o plano de prevenção contra a Covid-19.

Certo é que Bartomeu sonha em vencer títulos com Messi, que esteve perto de sair em colisão com o clube na última janela de mercado. “O projeto é muito interessante com jovens e veteranos, como Messi. Acredito que vamos ganhar algum título com ele esta época”, disse. O dirigente falou ainda do último ‘El Clasico’ depois de ter saído um áudio do árbitro auxiliar a avisar o juiz principal que Sergio Ramos teria cometido falta sobre Lenglet antes de sofrer o penálti. “Os critérios do VAR não podem ser distintos de uma partida para a outra”, alertou. * R.S.