Bartomeu: «Obrigação do Barcelona é trabalhar na era pós-Messi»

Aos 32 anos, Lionel Messi continua a ser a maior figura do Barcelona. Contudo, o presidente dos catalães, Josep Maria Bartomeu, relembra que vai chegar o dia em que o argentino deixará de jogar e que o clube tem de estar preparado para isso.





"Penso que a nossa obrigação é trabalhar na era pós-Messi. Já estamos a pensar nisso porque estamos a trazer novos jogadores. Como presidente, espero que o Leo continue connosco durante muitos anos, mas temos de pensar nesta mudança para quando ele decidir deixar de jogar", disse Bartomeu à Reuters.Contudo, o presidente dos culés já deixou claro que pretende prolongar o contrato do jogador, que termina em junho de 2021. O jornal 'As' fala na negociação de um contrato semelhante àquele que assinou Andrés Iniesta: um vínculo que o libertaria do Barcelona quando quisesse retirar-se ou experimentar uma aventura no estrangeiro que o uniria ao clube para, provavelmente, o converter no embaixador mundial do Barça, ou naquilo que o argentino quisesse ser.