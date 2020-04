Bartra lembra o dia em que foi 'atropelado' por Bale: «Passas da glória à m... em 15 minutos»

Tudo começou nas redes sociais com uma publicação nada inocente de Iker Casillas durante a tarde. "Olá craque. Como estás? Que achas de hoje nos vermos no Instagram? Não é para recordar nada, sim?", escreveu o guardião ex-FC Porto, numa clara alusão à jogada de há seis anos, na final da Taça do Rei, onde Marc Bartra foi ultrapassado por uma 'locomotiva' chamada Gareth Bale antes do golo que daria o título aos merengues.





Jajaja Todo bien amigo, aquí en casa para variar.... Venga vale, apenas he vuelto a hablar de esa famosa final pero tal como están las cosas puede ser un buen momento para recordar que de los momentos jodidos también aprendemos, no? A qué hora? https://t.co/TQsG0SClGG — Marc Bartra (@MarcBartra) April 16, 2020

Bartra leu, não perdeu o fair play e aceitou o desafio, já sabendo que aquilo trazia água no bico. "Ahah, tudo bem amigo, aqui por casa para variar. Vamos a isso. Ainda não falei nessa final, mas como estão as coisas pode ser um bom momento para recordar, até porque também aprendemos nas situações más".E chegou então a hora da conversa, com Casillas a iniciar as hostilidades de uma forma cordial mas também irónica. "Vi publicações a recordarem esse lance, mas não vou puxar pelo tema, porque o que é demais é exagero. A piada foi feita e já deu muitas voltas. Tu tens as tuas características e o Gareth tem outras. Era uma final e uma jogada nos minutos finais...".E aí surgiu o relato de Bartra. "Para mim foi duro como o c..., pois era um miúdo que vinha da formação e jogava pela primeira vez contra o Real Madrid. Para além disso tinha marcado um golo ao Iker Casillas e passei da glória à m*rda em minutos. Foi duríssimo. Mas gosto de falar sobre isto, porque desde então não abordei o tema e lembro-me que depois do jogo vieste ter comigo e me deste ânimo. Dei-me conta de que eras boa gente. Com tudo aquilo que ganhou foi abraçar um puto e deu-lhe forças", começou por dizer o antigo defesa.Voltando à jogada, Bartra assume que ali, naquele momento, a diferença foi feita por mérito de Bale. "Aprendemos com os erros, mas não creio que nessa jogada tenha havido um erro. É mais mérito do Gareth. Qualquer outro jogador teria dado por perdida essa bola ou ter-se-ia lançado ao chão e pedido falta porque não o deixavas correr. Ele apostou em seguir e continuar a correr. É mérito da sua capacidade".Na memória do defesa está também um outro momento desta final. "Acabam de marcar o golo, estava eu no relvado, totalmente destroçado e oiço alguém a dizer 'vamos Bartra, levanta-te que és uma máquina, levanta-te'. E quando viro a cabeça vi que era o Mateu [Lahoz]", lembrou o defesa, falando do emblemático árbitro espanhol.