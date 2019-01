Bartra: «Vinícius chamou-me filho da p... três vezes»

Marc Bartra, central do Betis, contou na zona mista depois do encontro que a sua equipa, que travou um duelo particular com Vinícius Júnior, jovem avançado brasileiro dos merengues, de 18 anos."O Vinícius esteve mais tempo no chão do que em pé. Disse-lhe isso e chamou-me filho da... Bom, lembrou-se da minha mãe três vezes", referiu o jogador da formação de Sevilha."Tem muito que aprender, não creio que seja um comportamento adequado para um jogador do Real Madrid", sentenciou Bartra, de 27 anos, formado no Barcelona.