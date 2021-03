Bate-boca de Messi com dirigentes do Sevilha: «Hoje vão quentinhos para casa...»

Sevilha e Barcelona defrontaram-se três vezes nos últimos 20 dias e o jogo de ontem - 2.ª mão das meias-finais da Taça do Rei, que os catalães ganharam em casa, por 3-0 - acabou por aquecer, fora das quatro linhas.





Conta a imprensa do país vizinho que depois do jogo o presidente do Sevilha, Pepe Castro, e Monchi, o diretor de futebol dos andaluzes, foram à zona dos balneários para acompanhar os seus jogadores e tiveram um 'bate-boca' com Messi e Pepe Costa, membro do staff do Barcelona."Ganham sempre da mesma forma", terão atirado os dirigentes do Sevilha. Ao que Messi respondeu: "Hoje vão quentinhos para casa..." O avançado e Pepe Costa também os recriminaram pelo que Monchi disse sobre Ronald Koeman.No jogo de sábado entre as duas equipas - a contar para a LaLiga, que o Barcelona venceu por 2-0 - Monchi foi apanhado pelas câmaras de televisão a gritar "tiveram efeito as declarações do chorão".O "chorão" era Ronald Koeman, treinador do Barcelona, que se tinha queixado das arbitragens...