Battaglia e a saída do Sporting: «A negociação foi dura»

Rodrigo Battaglia foi apresentado esta terça-feira no Alavés e abordou as negociações com o Sporting que acabaram por o levar até ao clube basco por empréstimo até ao final da temporada.





"A negociação foi dura, mas tive sempre este objetivo claro. Queria vir para cá e fiz tudo o possível até que finalmente se concretizou. Vir jogar na LaLiga e no Alavés em ano de centenário vincaram a minha determinação para jogar neste clube. Já sabia do interesse em mim há algumas temporadas e não tive dúvidas", afirmou o médio argentino, de 29 anos, sublinhando estar "ao melhor nível" depois de ultrapassada a lesão do joelho.