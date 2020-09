Battaglia está feliz no Alavés

Rodrigo Battaglia, médio argentino, foi ontem apresentado no Alavés, de Espanha, onde chegou por empréstimo do Sporting, até ao final da época 2020/21, sendo que há uma cláusula de opção de compra de cinco milhões de euros. O jogador mostrou-se muito satisfeito com a mudança e ainda confessou que não foi fácil de concretizar. “A negociação foi dura, mas tive sempre este objetivo claro. Queria vir para cá e fiz tudo o possível até que finalmente se concretizou. Vir jogar em La Liga e no Alavés em ano de centenário vincou a minha determinação para jogar neste clube. Já sabia do interesse em mim há algumas temporadas e não tive dúvidas”, sublinhou na conferência de imprensa da sua apresentação.

O jogador, de 29 anos, que esteve afastado dos relvados durante boa parte da temporada passada devido a uma lesão grave no joelho, ainda assegurou que está “ao melhor nível” para representar o clube do País Basco. Battaglia tem contrato com o Sporting até junho de 2023 e tem aqui uma oportunidade de voltar a jogar com regularidade, tendo como objetivo o regresso à seleção da Argentina.

O médio pode ainda ter a companhia de outro centrocampista dos leões, já que Eduardo também pode estar a caminho do Alavés, igualmente por empréstimo.