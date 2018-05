Rodrigo Moreno assinou em 2017/18 a sua melhor temporada no Valencia - 16 golos em 36 jogos de Liga espanhola -, com atuações que o colocaram na rota dos principais clubes europeus. Depois de ter sido apontado ao At. Madrid , o hispano-brasileiro é este sábado associado ao Bayern Munique, emblema alemão que estará no mercado à procura de um homem forte para o ataque.De acordo com a 'Marca', os bávaros já terão inclusivamente avançado para os primeiros contactos com a equipa de representação do avançado de 27 anos. Ora, ainda segundo a mesma publicação, o Valencia estará a exigir 60 milhões de euros para libertar o seu dianteiro, uma transação que representaria um lucro de 30 milhões em relação à verba paga ao Benfica em 2014/15.O clube da Luz, curiosamente, também poderá lucrar por esta transferência, já que sendo uma transação internacional terá direito à verba relativa ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Neste sentido, e caso a transferência seja mesmo feita pelos 60 milhões falados, o Benfica encaixaria sempre acima de um milhão de euros com esta mudança.

Autor: Fábio Lima