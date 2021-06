Bebé bisa em meia hora e deixa Rayo Vallecano mais perto da subida

O Rayo Vallecano derrotou esta noite o Leganés por 3-0, na primeira mão das meias-finais do playoff de subida à La Liga e bem pode agradecer ao português Bebé. Lançado em campo aos 65', na altura com o marcador em 0-0, o extremo português foi decisivo, já que acabou por ser consigo no jogo que o marcador avançou... e logo com dois tentos da sua autoria.





O primeiro foi aos 76', num remate de fora da área com forte 'contribuição' do guarda-redes Asier Riesgo, e o segundo surgiu já nos descontos, aos 90'+4, uma vez mais num lance no qual o guardião fica (muito) mal na fotografia, ainda que neste caso a bola... levasse 'fogo'. Antes do bis do português já tinha aberto o marcador Álvaro García.A segunda mão joga-se no domingo, agora no reduto do Leganés.