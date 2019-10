Bebé operado com sucesso

O futebolista português Bebé foi esta quarta-feira operado com sucesso a uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito e vai estar seis meses de baixa, informou hoje o Rayo Vallecano.





O extremo lesionou-se com gravidade na última jornada da 2ª Liga espanhola, frente ao Ponferradina (derrota do Rayo Vallecano por 3-1), e teve de abandonar o terreno de jogo de maca, ainda na primeira parte.Bebé foi operado esta quarta-feira em Madrid, Espanha, estando previsto um tempo de paragem entre os seis e os sete meses. O jogador de 29 anos leva 12 jogos realizados esta temporada, tendo apontado três golos.