Bebé regressa aos treinos do Rayo Vallecano 10 meses depois de grave lesão

O futebolista português Bebé, de 30 anos, que no final de outubro de 2019 sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito, voltou a treinar com os colegas do Rayo Vallecano 10 meses depois.

"Cada dia mais perto, passo a passo. Volto aos poucos a sentir-me jogador, volto a sentir a relva e a bola. Volto novamente a ser feliz! Deixo para trás todos os momentos duros que passei para poder estar hoje melhor do que ontem", assinalou nas redes sociais o extremo, que representou V. Guimarães, Rio Ave, Paços de Ferreira e Benfica.

Bebé admitiu que ainda falta algum tempo até estar a 100%, fazendo treino específico, mas que se sente preparado e motivado para o que falta para chegar à plena forma.

"Nunca desistas, Bebé está de volta", salientou o futebolista que atua em Espanha desde a temporada de 2014/15, primeiro ao serviço do Córdoba, depois do Rayo Vallecano, com duas passagens pelo meio pelo Eibar.