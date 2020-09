Bellerín ‘ameaça’ Nélson Semedo

Hector Bellerín pode estar de regresso ao Barcelona, o que permitiria a saída de Nélson Semedo. De acordo com a imprensa catalã, o Barcelona está interessado na contratação do lateral do Arsenal, que fez formação nos culés, sendo que o clube espanhol até terá iniciado contactos com o diretor desportivo dos gunners, Edu. Ainda assim, é referido que o regresso do internacional espanhol, de 25 anos, estará dependente do processo de Nélson Semedo. É que o lateral-direito, de 26 anos, tem despertado cobiça de alguns clubes e o Barcelona aguardará para ver se consegue realizar um encaixe financeiro com a venda do internacional português.