Bellingham já tem 'motorista' em Madrid: E não é quem está a pensar...

Jude Bellingham pegou de estaca no Real Madrid e a loucura em torno do jovem médio inglês está a atingir patamares tremendos. Dentro de campo já não há segredos - joga, faz jogar, marca e dá a marcar com uma facilidade apenas ao alcance dos predestinados. Mas fora do relvado ainda há muito para descobrir sobre o antigo jogador do Borussia Dortmund.

Os jornalistas do 'The Athletic' dedicaram um longo trabalho ao jogador e quiseram saber tudo sobre o dia a dia do craque. Descobriram que é viciado em feijões com ovos, o seu prato favorito, e que já escolheu um 'motorista' para os dias em que não tem boleia da mãe.

"Ele é muito próximo da mãe, que é muito importante para ele. Ela ajuda-o, aconselha-o e leva-o a Valdebebas, ao Centro de Treinos do Real Madrid. Quando ela não pode, ele liga ao Vinícius Júnior", revelou fonte próxima do jogador.

Recorde-se que o internacional brasileiro dos merengues sempre se mostrou entusiasmado com a possibilidade de Bellingham chegar ao clube e admitiu que trocou mensagens com o britânico no sentido de o convencer a juntar-se aos merengues.