Benzema e a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid: «Agora estou livre no campo»

Karim Benzema confessou, numa entrevista ao 'Universo Valdano', um programa de televisão espanhol, que com Cristiano Ronaldo no Real Madrid teve de mudar a sua forma de jogar.





O avançado francês referiu que deixou de privilegiar a marcação de golos, para dar mais ênfase às assistências. "Ele estava lá para marcar, mudei o meu jogo para jogar com ele. No Lyon atuava de outra forma. Agora estou livre no campo, gosto de tocar na bola. Com o Cristiano mudei, joguei para ele", constatou o jogador."Tinha alguém da equipa que marcava o dobro ou o triplo dos golos e quando assim é tens de te adaptar. Pensei que não havia problemas, que tinha de mudar o meu jogo e passar a fazer mais assistências. Deixei de lado a minha alma de querer marcar golos", acrescentou.Benzema recordou, também, como foi a sua adaptação ao Real Madrid, onde chegou em 2009. "Estava contente por assinar, mas não estava mentalizado para o que significava o Real Madrid, a cidade, a equipa, as pessoas, a pressão... no Lyon eu era um pouco protegido pelo presidente", recordou.De o primeiro ano não foi fácil."Este clube ganhou muitas Champions, tinha os galáticos... era muito difícil, via que no balneário estavam os melhores. Eu estava sozinho, não fala nada de espanhol. Foi um pouco difícil porque se não te sentes bem fora do campo, lá dentro as coisas complicam-se."